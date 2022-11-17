Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Balıkesir Kent Konseyi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı. “Kültür Varlıkları ve Sürdürülebilirlik” temasıyla 3 gün sürecek sempozyumda, konunun uzmanları tarafından Balıkesir'deki kazı çalışmalarının durumu ele alınıyor.

Sempozyumun son gününde ise; Bandırma ve Erdek'teki kazı alanlarında incelemeler yapılacak.

Kadim geçmişiyle her bir köşesinde geçmişin izlerini barındıran Balıkesir'in, arkeolojik kazılarının konuşulduğu “Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları”nın 3'üncüsü, 17-19 Kasım günleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Balıkesir Kent Konseyi tarafından gerçekleştiriliyor. İlki Merkezde, ikincisi Edremit'te düzenlenen Arkeoloji Buluşmaları bu yıl “Kültür Varlıkları ve Sürdürülebilirlik” temasıyla Bandırma'da düzenleniyor. 3 gün sürecek sempozyumda; Balıkesir'de gerçekleştirilen kazılar, kazılardan çıkan bulgular ve bu bulguların kente ve gündelik yaşama kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve turizmine olan katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alınıyor. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Abdullah Soykan, Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu'na katılanlara, katkılarından dolay teşekkür etti.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu'nun Bandırma'da gerçekleşmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “Bandırma; sanayisi, limanı, üniversitesi olan ve 160 bin nüfusuyla 21 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla ve hayvancılığıyla dopdolu bir kent. Balıkesir'in lokomotif kentlerinden bir tanesi. Fakat bu zamana kadar turizmi, tarihi ve kültürünü tanıtma anlamında eksik kalmış bir yer. 2019 Yerel Seçiminin ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın önderliğinde Büyükşehir çatısı altında EMIIT Fuarı'na katıldık. Bandırma, o zamana kadar turizmi, tarihi ve kültürü açısından bu fuarlara daha önce hiç katılmamış. Orada Bandırma'mızın değerlerini anlattık. İnsanlar son kurşunun atıldığı kentin Bandırma olduğunu bilmiyorlarmış, Daskyleion Antik Kenti'ni, Kirazlı Manastırı'nı bilmiyorlarmış. Bandırma'nın tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanımız bize kaynak sağladı, biz de üzerine koyarak profesyonel bir tanıtım filmi çektik; İDO'larda ve Türk Hava Yolları'nda gösteriliyor, çok güzel oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Edincik Mahallemizde; Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle beraber çok güzel röleve ve restorasyon çalışmalarımız olacak.” dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir; Balıkesir'in tüm ilçeleriyle bütün olarak çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal da “İlmek ilmek işleyerek yapıları ve açığa çıkan malzemeleri kırmadan, dökmeden somut bir şekilde ortaya çıkarma gayreti gerçekten çok önem arz ediyor ve çok değerli bir çalışma. Bu konuda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Valimize ve emeği geçen tüm kurum ile kuruluşlara şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Balıkesir Kent Konseyi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Belediyecilikte 5 tane şiarımız var. Katılımcı Belediyecilik de bunlardan bir tanesi. Şehirde söyleyecek sözü olan herkesin fırsat bulması ve işlerini yapmasını ifade ediyor. Bu anlamda Balıkesir'de bir birliktelik var. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yaptığı işte uzman olan insanları bularak bir araya getirip, o değeri Balıkesir'in faydasına dönüştürmek. Bunda oldukça başarılılar. Çok fazla ödül aldık. Bu sempozyum sürdürülebilirlikle alakalı. Arkeolojik çalışmlar sürdürülebilir olduğunda başarıya ulaşılıyor. Bu noktada; Valimizin ve üniversitedeki hocalarımızın tam desteğini alıyoruz. Her geçen gün kamuoyunun da desteğini alarak artı bir değer olarak arkeolojik kazıları gündemde tutabiliriz. Balıkesir, Türkiye ve Dünya tarihi için önemli olan bu kazılarda görev alan ve sempozyuma destek veren tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel yöneticiler olarak tam destek veriyoruz. Şehrimiz için güzel işler yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir ve Bandırma Kent Konseyi üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.