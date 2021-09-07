Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden bir ilk daha

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde, Balıkesir'de senelerdir yapılmayan gırtlak kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. H.B. isimli hasta sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Erken müdahale ile iyileşme oranı yüksek olan gırtlak kanserlerinin ameliyatı artık Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılıyor. Dr. Seda Arslan ve Dr. Tuğba Tulacı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı ve Doktor Öğretim üyesi Dr. Hasan Çanakçı'nın katılımı ile birlikte baş boyun kanserlerinin ameliyatı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yapıldı. Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Seda Arslan, yönetim, doktor, hemşire, yardımcı tüm personelin özverili, donanımlı ve olağanüstü gayretleri sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti

Uzun süredir ses kısıklığı şikâyeti olan 82 yaşındaki H.B'nin yapılan muayenesine ses telinde kitle olduğu izlendi. Ayrıntılı yapılan radyolojik tetkiklerinde gırtlak girişi bölgesinde ve ses telleri altı bölgesine uzanımı olduğu görüldü. Bu tür kitlelere müdahale edilmemesi halinde nefes borusunun tıkanmasına bağlı ani ölümler, ciddi kanamalar ve yutkunma güçlüğü izlenmektedir. Hastadan biyopsi alındı. Biyopsi ve tetkik sonuçları ile ileri evre gırtlak kanseri tanısı alan hastanın gırtlağın tamamı ve kanser yayılımı izlenen tüm dokular alındı, hastanın nefes alması için nefes borusu boyun cildine ağızlaştırıldı (trakeostomi). Ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edilen hastanın stabilizasyonu sağlanınca KBB servisinde takibine devam edildi ve 15 gün sonra ailesine gerekli eğitimler verilerek taburcu edildi.

Erken teşhis, doğru ameliyat ve ameliyat sonrası tedavi ve takip süreci ile yüz güldüren sonuçlar elde edildiğini ifade eden Dr. Seda Arslan ,Şehir Hastanesi – Üniversite işbirliği ile Balıkesir halkına aynı sağlık tesisi içerisinde tanı, ameliyat ve tedavi sürecini oluşturabilmenin büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Başhekim Yüksel: “Hastanemiz fark oluşturmaya devam edecektir”

Hastane başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel ise, operasyonda emeği geçen doktor ve personele teşekkür ederek, “Hastanemizde baş -boyun kanserlerinin yapılmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Balıkesirlinin sağlık problemini Balıkesir'de çözmek gayretindeyiz. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi sağlık hizmeti alanında ilin lider sağlık kuruluşu olmaya ve özellikli hizmetlerin sunumu açısından fark oluşturmaya devam edecektir” diye konuştu.