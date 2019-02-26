İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası'nda

Balıkesir Basket Kulübü, U16 kategorisinde il birinciliği müsabakalarında on maçın dokuzunu kazanarak il ikincisi oldu.


Balıkesir Basket bu sonuçla Marmara bölge şampiyonasında il ikincisi olarak Balıkesir'i temsil etme hakkını elde etti. Balıkesir'de yapılacak olan şampiyona Balıkesir Basket U16 sayesinde oldukça renkli geçmeye aday. Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir'i doğrudan Türkiye Şampiyonasında temsil ederken, U16 Takımı da 5-9 Mart tarihlerinde şehrimizde yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonası için vize mücadelesi verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.