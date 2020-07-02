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Balıkesir-Bigadiç yolunun standardı yükseliyor

Balıkesir Bigadiç devlet yolunda 7 Eylül 2019 tarihinde başlayan çalışmalarda sona gelindi.

Proje, Balıkesir ilini Bigadiç ilçesine bağlamakla birlikte çevre yolunu da kapsıyor.


Projenin yıl içinde tamamlanmasının planlandığını anlatan Karayolları Bursa 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel, yol standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Güzel,” Bu projenin tamamlanması ile birlikte, bölgede bulunan hayvancılık faaliyetleri, kaplıca turizmi ve maden işletmeciliği sebebiyle artan trafik yoğunluğu karşılanacak olup, yol standartları yükseltilerek trafik can ve mal güvenliği sağlanacak, sürüş konforu artacaktır. Toplam 35 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun tamamına yol üstyapısının en üst tabakası olan aşınma tabakası uygulanacaktır. Aynı zamanda mevcut yolda 1.3 kilometre sathi kaplamalı kesimin, bitümlü sıcak karışım (BSK) olarak imalatı yapılacak ve 2 adet hemzemin kavşak düzenlemesi de yapılacaktır” dedi.

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