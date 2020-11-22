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Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in testi pozitif çıktı

Balıkesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Covid-19’a yakalandı.

Balıkesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Covid-19'a yakalandı. Deveciler, sonucu sosyal medyadan paylaştı.


Başkan Deveciler, sosyal medya mesajında, “Pazartesi ailemle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testinde eşim ve çocuklarımın sonuçları pozitif, benim test sonucum ise negatif çıkmıştı. Çarşamba günü tekrar yaptırdığım testte de sonucum negatif çıkmıştı. Bir haftadır ailem haricinde başka yerde tek başıma kendimi izole etmeme rağmen cuma günü 3. kez yaptırdığım son Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve kendimi kapsamlı olarak izole etmiş durumdayım. Lütfen, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” notunu paylaştı. Başkan Deveciler'in mesajını okuyan partililer geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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