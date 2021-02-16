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Balıkesir Bursa karayolu açılamıyor...Kuyruk 25 kilometreyi aştı

Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve kayan araçlar yüzünden trafiğe kapanırken araç kuyruğunun 25 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi.

Tipi şeklinde yağan kar yağışı araçların ilerlemesine engel olurken, polis ve jandarma ekipleri belli noktalarda geçişlere izin vermiyor.


Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor


Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunu araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu. Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında araçlar kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki, trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.


Havadan kaydedilen görüntüler, yaşanan sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.


Polis, jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yapıyor.

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