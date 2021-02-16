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Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı

4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Balıkesir-Bursa karayolu ekiplerin gece gündüz çalışması neticesinde çift şerit olarak trafiğe açıldı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir-Bursa karayolunda Balıkesir Susurluk arasında tipi şeklinde yağan kar nedeniyle gece yarısı kayan araçlar yüzünden bazı noktalarda kapanan karayolu valiliğin koordinesinde yoğun bir şekilde çalışılması sonucu kapalı olan karayolu çift taraflı olarak trafiğe açıldı. Açıklamada yolda beklemek zorunda kalan vatandaşların gösterdikleri sabır için teşekkür edildi.

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