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Balıkesir Bursa karayolu kar sebebiyle kapandı...Yüzlerce araç yolda kaldı

Balıkesir-Bursa karayolu dün geceden beri etkili olan kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı.

Susurluk ilçesi yakınlarında yüzlerce araç kapanan yol sebebiyle mahsur kaldı.


Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklinde dün geceden beri yağan yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Balıkesir Valiliği tarafından yolun kapanmamasına karşı kamyon ve tırların geçişine izin verilmezken, yollar kayan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu.


Balıkesir Valiliğinden yapılan konuyla ilgili açıklamada “Balıkesir-Bursa Karayolunda Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimizin koordinasyonu altında bütün ekiplerimizle yol açma çalışması yürütülmektedir. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Karayolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz” denildi.


Yollarda kalan vatandaşlar, ekiplerin dün geceden beri çalışma yapmadığını öne sürdü. Bölge Trafik ekipleri buz ve karlı kaplı yolda kayan araçları kurtarmaya çalışıyor. Yolda mecburi olarak mola vermek zorunda kalan bir tır şoförünün, aracının içerisinde ekmek kızartıp, keyifli kahvaltı yapması dikkat çekti.


Öte yandan İstanbul İzmir arasındaki ücretli otoyolda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Otoyol Yatırım ve İşletme Aş. ekiplerinin otobanda herhangi bir tuzlama ve küreme çalışması yapmadığı gözlendi.

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