Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırmalı muhtarlarla buluştu

Bandırma'da önce basın mensuplarıyla buluşan Başkan Yılmaz gazeteciler ile akşam yemeği yedi. Bandırma'nın muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; ilçeye yapmayı planladıkları yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunarak muhtarların görüş ve önerilerini aldı. Başkan Yılmaz; hızlı bir şekilde sonuç odaklı çalışmalarla, Bandırma'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ilçesinde görev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Bandırma'yı çok önemsediklerini belirterek güzel işler yapmayı planladıklarını muhtarlara aktaran Başkan Yücel Yılmaz, ilçenin her bir sorununa hâkim olduklarını, sorunları Büyükşehir Belediyesi eliyle ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bandırma'nın, Balıkesir'in bütünlüğü içerisinde kendine özel kimliği olan, insanları güzel olan ve şehre her zaman fayda sağlayan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Yılmaz “Burasının güçlü kalması bizim için önemli. Büyükşehir bir medeniyet projesidir. Diğer illere göre kırsal mahalle sayımız çok fazla. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Kırsal mahallelere güçlü bir şekilde dokunmak ilçe belediyesinin, o köye giden grup yollarını ve suyu yönetmek bizim görevimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her karış toprağına dokunmaya, her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Biz, samimiyiz. Bandırma'da güzel işler yapmak istiyoruz.” dedi.

Uzlaşı kültürüyle bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yücel Yılmaz, Bandırma'ya yapmayı planladıkları yatırımları şöyle sıraladı:

“Son Kurşun, Livatya Limanı, arıtma, vahşi depolama, trafiği rahatlatacak otoparklar, köylere yapılacak hizmetler ve gençler için yatırımlar yapacağız. Okullarımızın güzelleşmesini istiyoruz, bahçelerini gençlerimiz için kullanışlı bir hale getireceğiz. Her ilçemizde okul bahçelerine gireceğiz. Erdek'e gidip geldiğinizde ne kadar hızlı bir şekilde güzel işler yapabildiğimizi görmüşsünüzdür. Artık Bandırma'nın zamanı geldi.”

Toplantıda Başkan Yücel Yılmaz'a; AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve daire başkanları da eşlik etti.