Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Edremit Körfezi Bölgesi vizyon projelerini tanıttı

Göreve geldiği 2 yıldan bu yana yaptığı çalışmaları sinevizyon eşliğinde anlatan Başkan Yılmaz, daha sonra Körfez bölgesine yapmayı planladıkları vizyon projelerini tanıttı. Katılımcıların Körfez bölgesi ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz, “Edremit Körfezi'nde Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar olan yerler bize emanet. Buraları olabildiğinde korumamız, geliştirmemiz ve bilinçli yönetmemiz gerekiyor” dedi.

Güre'deki bir otelde yapılan toplantıya basın mensuplarının yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Müdürleri, AK Parti İlçe Başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz “Edremit Körfezi'nde Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar olan yerler bize emanet. Buraları olabildiğinde korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Rakibimiz hem kendi etrafımızda, hem de dünyada. Burayı bilinçli yönetmek gerekiyor. BASKİ Genel Müdürümüz ve Vehbi bey ile en çok çalışmaları bu bölgede onlarla yapıyoruz. Bu kapsamda Ayvalık'tan başlayarak, ilimizin suyunu, dereleri ve denizlerimizi kirleten ne varsa sorunları çözmüş olacağız. Körfez'e kimlik kazandıracak çalışmalar yapacağız. Sahil boylarında, ana yollarında kent estetiğini ve peyzaj çalışmalarını yapmaktır. Madem söz konusu Balıkesir, gerisi teferruattır deyip, hiç kimsenin siyasi çekişmelerine ve hırslarına kapılmadan yapacağı şeylerden vazgeçmiyoruz. Mutlaka uzlaşı noktası buluyoruz. Çünkü Körfez hepimizin ortak paydası.” dedi.

Sinevizyon eşliğinde yaptıkları projeleri anlatan Başkan Yılmaz, daha sonra Körfez bölgesine yapmayı planladıkları vizyon projelerini tanıttı. Toplantı sonunda Başkan Yılmaz, katılımcıların sorularını yanıtladı.