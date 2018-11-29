Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 31 Mart'ta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerinde kendisinin aday gösterilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Kafaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yerel seçimlerde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıkladığını belirterek, kendilerine düşen görevin birlik ve beraberlik içinde seçimi kazanmak için çalışmak olduğunu söyledi.

"Yücel Yılmaz kardeşim aday gösterildi"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı açıklamada, “7 Kasım 2017 tarihinde şahsıma tevdi edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini liderimiz, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız talimat ile durmadan, yorulmadan, aşkla ve en önemlisi dava sadakatiyle gerek şahsım gerekse ekibimle birlikte çalıştık ve halen daha çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart 2019 günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde geçtiğimiz Salı günü Partimizin olağan Grup Toplantısı'nda Partimizin Genel Başkanı Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karesi Belediye Başkanımız, değerli yol arkadaşım, kardeşim Yücel Yılmaz aday olarak gösterilmiştir. Her şeyden önce Partimizin ve davamızın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kardeşimi tebrik ediyorum, çıktığı bu kutlu yolda Yüce Rabbim ayağına taş değirmesin diyorum” diye konuştu.

"Yücel Yılmaz'ı sandıktan çıkarmak zorundayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu dava adamı olduğunu söyleyerek açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Şunu belirtmek isterim ki, Bizler dava adamıyız. Bugün yürüttüğümüz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini, bizlere teslim edilen bayrak olarak görüyoruz. Bugün elimizde tuttuğumuz bayrağı en iyi şekilde taşımak, şehrimize, halkımıza ve en önemlisi ulusumuza hizmet etme noktasında taşıdığımızın bilincindeydik ve görev yaptığımız süre içerisinde bunu kendimize bir düstur olarak görerek bu bilinç ile çalıştık. Şimdi bu bayrağı yol arkadaşımız, AK Partimiz için 5 yıldır Karesi Belediyesi'nde başarıyla görev yapan Yücel Yılmaz kardeşime teslim etmenin gayreti içerisindeyim. Bu kutlu görevi bu bayrağı Yücel Yılmaz kardeşimize teslim edebilmek için 31 Mart 2019 günü halkımızın teveccühü ile partimizin adayını sandıktan çıkarmak zorunda olduğumuz gerektiği aşikârdır.”

"AK Sevdayı sürdürmek için çalışmak zorundayız"

Yerel seçimlerde tüm partililere büyük görevler düştüğünü de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “İşte bu nedenledir ki, bugün bizlere, bu davaya baş koymuş siyasilere, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tankların önüne yatarak karşı duran, canını hiçe sayarak meydanlarda tuttuğu nöbetler ile liderine ve davasına sahip çıkan tüm partililerimize kutlu bir görev düşüyor. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlar ile yürüyebilmek adına şimdi BİR olma, BİRLİK olma, diri olup hep birlikte Balıkesir olma zamanıdır. Balıkesir'i AK Parti iktidarıyla buluşturduğumuz hizmetlerden mahrum bırakmamak, öznesinde insan odaklı siyaset anlayışı olan ve yaradılanı yaradandan dolayı değerli gören AK sevdayı Balıkesir'de sürdürmek için bugün dünden daha fazla çalışmak zorundayız” dedi.

"Tüm belediyeleri kazanmak için çalışacağız"

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri kazanmak için gece gündüz çalışacaklarını da ifade eden Zekai Kafaoğlu, “Liderimizin gösterdiği adayın etrafında toplanarak il başkanımızla, milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımız ile teşkilatlarımızla, AK Sevdaya gönül vermiş dava arkadaşlarımız ile birlikte el ele gönül gönüle vererek başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 20 ilçedeki tüm belediye başkanlarını kazanmak için çalışacağız. Nasıl 24 Haziran Genel seçimlerinde liderimizi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçtirdiysek, nasıl Balıkesir'de 4 olan vekil sayımızı 5'e çıkardıysak bunu 31 Mart'ta da yapabileceğimize dair inancım tamdır. Çünkü artık bugün dünden daha güçlüyüz. Vakit küsmek, darılmak, davamıza sırt dönmek vakti değil. Vakit birlik, beraberlik ve kardeşlik vakti olup tüm Belediye Başkanlıklarını kazanmak için 1 milyon 205 bin vatandaşımızı kucaklama vakti. Vakit, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflerini anlatma, yaptıklarımızın teminatı ile yapacaklarımızı anlatma vaktidir. Vakit gönül belediyeciliğini anlatma, gönüllere girme vaktidir. İşte tüm bu duygu ve düşünceler ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere 20 ilçemizde gösterilecek ilçe belediye başkanları ile el ele, kol kola girerek çalışacağımızı bu kutlu dava uğrunda terimizin son damlasına kadar var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Biz biriz, beraberiz ve birlikte AK Parti'yiz. Yaparsa yine AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.