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Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK

Türkiye Basketbol Ligi’nde 14.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftaya girilirken Balıkesir Büyükşehir Belediye, rakibi Manisa BBSK ile Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaşacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor geçen hafta deplasmanda aldığı kritik Konyaspor galibiyeti ile ligde 4. sırada yer alırken lider ile arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Bu hafta kendi evinde Manisa BBSK ile mücadele edecek Büyükşehir'de tek hedef galibiyet. Yeşil-mavililerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.


Konyaspor maçında sergilediği mücadele ile göz dolduran ve maçın en değerli oyuncusu seçilen Myles Mack Manisa maçı hakkında, “Artık birbirimize olan uyum sürecimiz olumlu yönde oturmaya başladı. Baktığınız zaman kadromuzda çok değerli isimler, Süper Lig oyuncuları var. Hala kendimizi geliştirmeye, olumlu yönde değiştirmeye tüm dikkatimizi vermiş durumdayız. Geçtiğimiz haftaki maçta bu kadronun ne kadar tehlikeli bir kombinasyon olduğunu tüm taraftarlarımız gözlemlemiştir. Bundan sonra hedefimize odaklanıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hatalarımızı minimumda tutarak hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Balıkesir Büyükşehir Belediye - Manisa BBSK mücadelesi cumartesi günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak.

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