Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Samsunspor

Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde geçen hafta Kocaeli Kağıtspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Samsunspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye'de moraller yüksek. Geçtiğimiz hafta Anadolu Basket takımı ile kendi evinde karşılaşan yeşil-mavililer baştan sona önde götürdüğü maçı kolay kazandı.

Ligde oynadığı 17 maçtan 11 galibiyet, 6 mağlubiyet çıkaran Samsunspor, ligin üst kısımlarını doğrudan etkileyecek bu maçın saha avantajını elinde bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediye takımına, kendi sahasında 86-74 üstün gelmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye, maçı 13 sayı ve üstü skor ile kazandığı takdirde Samsunspor'dan ikili averajın üstünlüğünü almış olacak.

Anadolu Basket maçında galibiyetin mimarlarından olan İzzet Türkyılmaz Samsunspor maçı hakkında “Rakibimiz lider Samsunspor. Seyircisiz olsa dahi iç saha avantajı bizim ekstramız. Bu maçı da kazanarak yükselişimize durmaksızın devam etmek istiyoruz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını başarı ile taçlandıracağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

14.02.2021 Pazar günü saat 14:00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF TV'nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak.