Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık'a koştu

30 sularında Körfez Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle üst düzey alarma geçti. Fırtına nedeniyle zarar gören, su basan binalara anında müdahale eden ekipler, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Bölgesi'nde sabah 07.30 sularında meydana gelen yağmur ve şiddetli fırtına sonucu Ayvalık ilçesinde, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tekne batmaları meydana geldi. Fırtına, Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde de etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle ilk tespitlere göre, 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi, 30 tekne de battı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Körfez Koordinasyon Müdürü Kazım Arslan sabahın ilk saatleri itibariyle olay yerinde incelemelerine bulunarak koordinasyonu sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ'ye bağlı ekipler, yaklaşık 70 olaya sabahın ilk saatlerinde ivedilikle müdahale etti.

Ayvalık ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, en kısa sürede ilçenin yaralarını saracaklarını söyledi. Yılmaz, “Ekiplerimiz, su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması azda olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.