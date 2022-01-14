İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edincik'te bulunan iş merkezini satışa çıkardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma’nın Edincik Mahallesinde bulunan iş merkezini satışa çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma'nın Edincik Mahallesinde bulunan iş merkezini satışa çıkardı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edincik Meydanında bulunan iş merkezini satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesine ait Edincik'te bulunan 16 adet iş yeri, iki lojman, hamamdan oluşan iş hanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. 3 milyon lira muhammen (tahminî) bedelle satışa çıkacak olan bölgede, üç katlı pasaj, üç katlı hamam, fırın, elektrik trafosu binası ve arsasının bulunduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.