Balıkesir büyükşehir belediyesi, Edremit'in tarihine sahip çıkıyor

Tarihi yapıların onarılarak hizmete açılması ile birlikte ilçe genelinde tarih turizmi ve yeni cazibe merkezleri, ilçe ekonomisini güçlendirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yapılara sahip çıkan projeleri dahilinde sıklıkla ilçeye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ve teknik heyet, sahada etüt çalışmaları yapıyor ve kısa sürede uygulamalarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarını yerine getirerek, Edremit'e verdikleri değeri sahada uygulamaya koyan Mehmet Akif Şencan, ilçenin her noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar kaydettiğini ifade etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'nun ev sahiplinde geçtiğimiz aylarda yapılan etüt çalışmaları meyvelerini verdi ve birçok tarihi yapı aslına uygun olarak restore edildi.

İlçedeki tarihi Gaziilyas Sokak'ta bulunan ardışık tarihi binaların restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük ölçüde tamamlanırken, aynı yerdeki Gazi İlyas Bey'in kabri de düzenlenerek ziyarete açıldı. İlçedeki tarihi değeri olan çeşmeler Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı ve birçoğu yeniden halkın hizmetine kazandırıldı. Edremit'in önemli tarihi değerlerinden olan Kurşunlu Cami'nin bahçe duvarları ve çevre düzenlemesi işlemleri birkaç ay içinde cami dokusuna uygun olarak yeniden yapıldı. Edremit Kaymakamlığı'nın hazırladığı, ‘Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor' isimli Gazi İlyas Caddesi ‘Sokak Sağlıklaştırılması Projesi' ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına geldi.

Ayrıca, ilçede bulunan Yeni Edremit Mezarlığı'nda da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme, bakım ve modernizasyon çalışmaları yapıldı. Bu arada, Turhanbey Cami, Çıkrıkçı Davut Dede kabri ve Çanlı Baba kabirleri için de restorasyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in tüm tarihi değerlerini korumakta kararlı olduğunu gösteriyor. Kuvay-i Milliye şehri Edremit'in tarihi dokusunu canlandırmaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden başkan Ekrem Umutlu, Edremit için yoğun mesai harcayan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan'ı da ayrıca tebrik etti. Umutlu, Seçim vaatlerini dahi yerine getiremeyen Edremit Belediyesi'nin de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını görerek örnek almasını istedi.

Umutlu, “İlçemizin tarihi dokusu, çok eski zamanlara dayanıyor. İlçemizin pek çok noktasında tarihi camiler, kabirler, çeşmeler ve daha birçok yapı gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, tarihimize sahip çıkarak, on yıllardır yapılmayanları yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyemizin üstlendiği bu çalışma tamamlandığında, ilçemizde yeni bir cazibe alanı oluşmuş olacak ve bunun faydasını esnafımız ile vatandaşlarımız görecektir. Edremit halkı, hizmetin en iyisine layıktır. İlçemiz adına elini taşın altına koyarak yaptığı hizmetlerle gönüllere taht kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz başta olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Akif Şencan'a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.