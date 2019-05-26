Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz:

Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar'ın ev sahipliğinde İtfaiye Amirlik binasında geleneksel hale getirilen iftar yemeğinin ikincisine, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Müdahale ve AFKOM Şube Müdürü Hüseyin Kurt, Havran itfaiye Amiri Murat Oyar, Burhaniye İtfaiye Amiri Sami Yörüker, Gömeç itfaiye Amiri Hikmet Kapçak ve Ayvalık İtfaiye Amiri Murat Turgut itfaiyeciler ve aileleri ile birlikte katıldılar. İtfaiyeciler ikinci kez ailece iftar yaparak oruç açmanın mutluluğunu yaşadılar.

İftar yemeğinde uzun yıllar bu mesleğe gönül veren ve emekli olan 3 personelden Ahmet Karakoç, Sadettin Baltacı ve Cemalettin Özcan ile yılın itfaiyecisi seçilen İbrahim Yağlı'ya teşekkür plaketi ve hediyeleri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “Tutulan oruçların ve ibadetlerimizin kabul olmasını diliyorum. Çok güçlü bir teşkilatız. Herkes ailesiyle sahur yaparken itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye hazır vaziyette sahurlarını iftarlarını istasyonda yapıyor. Bu itfaiyeci kardeşlerimizin hepsi birer kahramandır. Her türlü canlı ve bazen küçük çocuğun bazen bir yaşlının imdadına koşan insanlarız. İtfaiyecilerimizin aileleri de birer gönüllü itfaiyecidir. Sürekli tetikte bekleyen personelimiz büyük özveri strese ve güvene dayalı bir hizmet veriyor. Balıkesir geneli İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyorum.”dedi

Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar'da “Bu güzel akşamda bizleri yanlız bırakmayan başkanımıza şube müdürümüze, grup amirlerimize, Edremit personelimize ve ailelerine teşekkür ederim.” dedi.

İtfaiyeciler'de bu mübarek ayda çalıştıkları ortamda aileleri ile birlikte olmalarını sağlayan amir ve yetkililere minnettar olduklarını ifade ettiler.