Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Ayvalıklı Romanlara anlamlı destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla 400 adet gıda paketini roman vatandaşlara ulaştırdı.

Korona virüs pandemisine yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında günlük işlerde çalışarak evlerini geçindirmeye çalışan roman vatandaşların ekonomik anlamda içine düştükleri ekonomik olumsuzluklar sonucunda Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar'ın girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 400 koli erzak vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Erzak paketlerini dernek üyeleri tarafından kısa bir süre içerisinde ilçede Roman vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Hamdibey Mahallesi'nde dağıttıklarını anlatan Ömür Yar, 2015 yılından bu yana ilçedeki Roman vatandaşlara yönelik çok ciddi faaliyetler içerisinde bulunduklarını söyledi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte hazırladıkları projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yar, “Covid19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler dahilinde sokağa çıkma kısıtlamalarından en fazla etkilenen kesim ne yazık ki; ayakkabı boyacılığı, hurdacılık, garsonluk gibi günlük işlerde çalışarak ailelerini geçindirmeye çalışan Roman vatandaşlarımız oldu. Öyle ki, özellikle Hamdibey Mahallesi'nde ikamet eden pek çok aile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine biz de yaşanılan durumu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a anlattık. Sağolsun hemen talimat vererek mahallemizdeki 400 aileye ulaştırılmak üzere gıda paketleri hazırlattı ve bizlere gönderdi. Biz de bu gıdaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Kendisine ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.