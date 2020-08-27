Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime destek

Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine yenisi inşa edilecek Sakarya İlkokulu'nun temeli atıldı. Örnek bir eğitim yuvası olması için gerekli sportif ve kültürel imkânları barındıracak okul; 24 derslikli ve 4 katlı olarak inşa edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öz imkânları ile depreme dayanıklı olarak 4 bin 26 metrekare alan üzerinde, 24 derslikli ve 4 katlı olarak inşa edilecek olan Sakarya İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Her detayı yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak planlanan 2. Sakarya Mahallesi'ndeki Sakarya İlkokulu'nun yüzde 20'lik kısmında yapılaşma olacak, kalan yüzde 80'lik kısmı ise açık alan olarak değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından okul; modern derslikleri, atölyeleri, spor sahaları, sosyal, kültürel ve sportif imkânlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak. Yenilenen okulda öğrenciler, hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci bir binada eğitim alma imkânına kavuşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

"Hedefimiz dünya ile yarışmak”

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, deprem yeterliliğini sağlayamadığı için yıkım kararı verilen 51 okulun 35'inin yeniden yapımına başlanmak üzere olduğunu belirterek “Bu okulların; 27'sinin Bakanlığımız tarafından, 8'inin de hayırseverlerimiz tarafından yapımına başlandı. Güçlendirilmesi gereken okullarımızın 18'ini 1 Haziran itibariyle güçlendirmeye aldık, yüzde 80'i tamamlandı. 31 Ağustos günü itibariyle öğrencilerimizin hizmetine hazır hale gelecek. Bundan sonraki süreçte Balıkesir'deki okullarımızın hem fiziki anlamda hem de eğitim noktasında daha iyi yerlere erişeceğine inanıyorum. Hedefimiz; dünya ile yarışmak. Dünyayla yarışacak; okullarımızın, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin olduğunu biliyorum.” dedi.

"Eğitimin altyapısını güçlendireceğiz”

Öğrencilerin, yeni inşa edilen güçlü ve dayanıklı okullarda güven içerisinde eğitimlerine devam etmelerinin en büyük gayeleri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bugün, teknolojik alt yapısı gelişmiş çocuklarımızın bahçesinde kaliteli ve eğlenceli vakit geçirebileceği, sağladığı imkânlarıyla örnek olacak okulumuzun temelini atıyoruz. Şehrimizin eğitim altyapısını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Eğitimde başlatmış olduğumuz seferberlik, yapmış olduğumuz çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Şehrimizdeki başarı çıtası her geçen gün yükseliyor. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.

Balıkesir'de deprem riski bulunduğu için yıkılan 51 okulun 35'inin temelinin atılacak olmasının şehir için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Okullarımızda ülkemize, şehrimize faydalı bireyler yetişmesini temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Mustafa Canbey:

"Önemli mesafeler katettik"

Türkiye'nin eğitim alanında önemli mesafe kat ettiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Şehrimizde geldiğimiz noktaya baktığımızda 51 okulun 35'inin temelinin atılıyor olması bizim şehrimizin ve insanımızın gücünü gösteriyor. Eğitim yuvalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi anlamında önemli bir noktaya geldik. Nitelik meselesinde de katettiğimiz mesafeyi daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Eğitime vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Balıkesir'imizin daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

Vali Hasan Şıldak: "Önceliğimiz eğitim olacak”

Türkiye'de son dönemde eğitim alanında devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığını söyleyen Vali Hasan Şıldak “Balıkesir'de hassasiyet duyulan konuların başında eğitimin geldiğini ve eğitimin toplumun öncelikleri arasında yer aldığını gözlemliyorum. Bu çok memnuniyet verici, bizleri de heyecanlandıran bir konu. Bizlere çalışma aşkı ve heyecanı veriyor. Eğitim bundan sonra da birinci önceliğimiz olacak." dedi. Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine eğitime vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti.

Sakarya İlkokulu'nun temel atma törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Fikret Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 2. Sakarya Mahallesi sakinleri katıldı.