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Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait VETBÜS Erdek' e geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait VETBÜS Erdek’ e geldiCumhuriyet alanında bir gün kalan VETBÜS’te, Erdek Belediyesi veteriner hekimi Ahmet İsimbay’ın gözetiminde, vatandaşlarca getirilen sokak hayvanları kedi ve köpeklere kuduz, iç ve dış parazit aşılarının yanı sıra genel kontrol yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait VETBÜS Erdek' e geldi


Cumhuriyet alanında bir gün kalan VETBÜS'te, Erdek Belediyesi veteriner hekimi Ahmet İsimbay'ın gözetiminde, vatandaşlarca getirilen sokak hayvanları kedi ve köpeklere kuduz, iç ve dış parazit aşılarının yanı sıra genel kontrol yapıldı.


Erdek'te halen 500'ün üstünde sokak hayvanı bulunduğu öğrenildi.

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