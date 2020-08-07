Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Çalışmalara Start Verdi

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2020-2021 sezonu çalışmalarına başladı.
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2020-2021 sezonu çalışmalarına başladı.
Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon çalışmalarına başladı. Sporcular sağlık taramasından geçerken ilk antrenman Karesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Antrenman öncesinde Genel Menajer Anıl Uyanık ve Baş Antrenör Mustafa Mavili takımla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.