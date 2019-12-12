İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu

Türkiye Basketbol Ligi Lig’i takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Basketbol Ligi Lig'i takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. TBL'de 10 hafta geride kalırken Balıkesir BŞB. bugüne kadar oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alarak ligde 3. Sırada yerini aldı. Sıkıştırılmış haftada takımdaki sakat oyuncuların eksikliğini büyük ölçüde hisseden BŞB takımı oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.


10. Haftaya sadece 1 galibiyet ile giren Samsunspor, zorlu takımlar ile yaptığı son hafta maçlarında son saniyelerde maç kaybederek,form grafiğini yükseltiğini görüldü. Balıkesir BŞB. takım kaptanı İlker Türel ‘' Önemli bir deplasman. Geçen haftalarda takım içi sakatlıklar neticesinde aldığımız mağlubiyetlerin etkisini silmek istiyoruz. Samsunspor şu an yükseliş döneminde olan bir takım, biz idmanlarımızı bunun bilincinde devam ettiriyoruz.İnşallah bu deplasmandan galibiyet ile dönmeyi hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.


14 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak Samsunpor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonuna oynanacak ve taraftarlar maçı TBF TV'nin Youtube hesabından naklen takip edebilecekleri açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.