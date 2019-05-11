Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da İrfan Sarıgül dönemi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi. Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda seçime tek liste ile giren İrfan Sarıgül Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un yeni başkanı oldu.

İrfan Sarıgül geçmiş dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Sarıgül aynı zamanda Balıkesirspor yönetiminde de görev almıştı.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantının Divan Heyeti başkanlığını eski kulüp başkanlarından Yusuf Hocaoğlu, katip üyeliklerini ise Sedat Ağan ve İbrahim Tekin yaptı. Önceki yönetim faaliyetlerini genel kurula arz eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor eski başkanı Mehmet Kelemençe, yeni dönemde görev yapacak yöneticilere başarı diledi. Mehmet Kelemençe başkanlığındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve diğer raporları okunarak, kabul ve ibra edildi.

Tek liste olarak girilen seçimler sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un yeni kurulları şu şekilde oluştu:

Başkan: İrfan Sarıgül

Yönetim Kurulu: Hüseyin Esen, Uğur Baysal, Doğan Altun, Volkan Karateke

Denetleme Kurulu: Başar Atikbay, Ahmet Şahan, Kemal Aydın

Balıkesir ASKF Delegeleri: İrfan Sarıgül, Uğur Baysal, Doğan Altun