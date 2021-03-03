Balıkesir Büyükşehir bilinçli arıcılar yetiştiriyor

Yoğun talep nedeniyle iki grup olarak açılan kurslarda bu yıl içerisinde 135 kursiyere eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların arıcılık konusunda teşvik edilmesiyle ek gelir sağlamalarını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bilinçli arı üreticisi sayısının artırılması hedefiyle Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursları düzenliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen kurslara yoğun talep olması sebebiyle iki grup oluşturuldu. Haftanın iki günü toplamda 72 saat sürecek olan eğitimlere, 135 üretici katılacak.

Bal üretiminin inceliklerini öğrenecekler

Kurs süresi boyunca arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hakkında alanında uzman eğitmenler tarafından, yeni arıcılara bal üretiminin püf noktalarını anlatılacak. Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimlerin yanı sıra doğanın dengesinin korunmasına da katkı adına verilen eğitimler tamamlanarak sınav sonrası başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kaydolarak destek ve teşviklerden de yararlanabilecekler.

Eğitimler ile katma değeri yüksek olan arı zehri, arı sütü, polen, propolis vb. ürünlerin nasıl üretileceği, ne şekilde alınacağı ve nasıl muhafaza edileceği uygulamalı olarak öğrenecek kursiyerlerin ileride üretime geçmesiyle, Balıkesir balının bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.