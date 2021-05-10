Balıkesir Büyükşehir deplasmanda Manisa BŞB. ile karşılaşıyor

Fakat Manisa Büyükşehir Belediye'de görülen Covid vakaları nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen mücadele bu Çarşamba günü oynanacak.

Play-Off'a gitmeye hak kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bu maçı da kazanarak daha üst sıralardan başlayıp avantaj elde etmeye çalışacak. Büyükşehir Belediye bu maçı kazandığı takdirde 8.sıraya yerleşip BH Konyaspor Basketbol takımı ile Play-Off'larda karşılaşacak.

Balıkesir BŞB.'de tek eksik isim İbrahim Yıldırım. Balıkesir BŞB'de 10 numaralı formayı giyen Tuğberk Gedikli Manisa maç hakkında “ Normal sezonun son deplasmanı. Bu maçı da kazanıp Play-Off'a güzel bir yerden girmek istiyoruz. Bornova maçında gösterdiği karakterli duruştan dolayı takımımı kutluyorum. Bence bu güzel bir mesaj olmuştur. Bundan sonra Play Off yolunda takımımıza sonsuz güvenim var. Umarım her şey planladığımız gibi gider. Sakatlıksız ve başarılı bir şekilde sezonu tamamlayabiliriz.” 12.05.2021 Çarşamba günü saat 15'de Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.