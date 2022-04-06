Balıkesir Büyükşehir, Fatih'in emanetlerine sahip çıkıyor

Balıkesir genelindeki tarihi eserlerin restorasyonuna büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır harap bir halde bulunan Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor. Çalışmalar Ekim ayında tamamlanarak Türbe vatandaşların kullanımına açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in tarihi ve manevi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Tarihi yapılar ile tescilli çeşmelerin restorasyonundan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi ise Altıeylül İlçesi Halalca ve Ovaköy kırsal mahalleleri arasında yıllardır harap bir halde bulunan Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor. Türbenin restorasyon projesi Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanırken çalışmalar Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülüyor.

Balıkesir'in tarihi ve manevi kimliği ön plana çıkıyor

Bazı kaynaklara göre Fatih Sultan Mehmet'in ablası Fatma Sultan ile kızı Sitti Hatun'un bazı kaynaklara göreyse Zağnos Paşa'nın ilk eşinin ve Fatih Sultan Mehmet'in halasının kabirlerinin bulunduğu söylenen “Fatma Sultan Türbesi”ndeki restorasyon çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Türbenin restorasyonun yanı sıra ziyarete gelecek vatandaşlar için alana tuvalet, abdesthane ve mescitte inşa edilecek.