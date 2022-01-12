Balıkesir Büyükşehir, Hava Kalite İstasyonu kurdu

Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen Hava Kalite İstasyonunun demosunu TTM'ye kuran Büyükşehir; hava kalitesi, rüzgâr durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini izleyerek kayıt altına alacak, https://acikveri.balikesir.bel.tr/ adresinden vatandaşlarla paylaşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kamu ihtiyaçlarını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşılayabilmek adına Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, etkin bir şehir yönetimi kurmak için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Veriye Dayalı Kent Yönetim Sistemi” projesinin bir parçası olan Hava Kalite İstasyonu'nun demosu, Merkez Karesi ilçesi Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığının çatısına kuruldu. Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen Hava Kalite İstasyonu kurulduğu bölgenin; hava kalitesi, rüzgâr durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini izleyerek kayıt altına alacak.

7 gün 24 saat ölçüm yapacak istasyon sayesinde; sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr gücü, rüzgâr yönü, yağış miktarı, gürültü miktarı, O2 (Oksijen), CO2 (Karbondioksit), CO (Karbon monoksit), NO2 (Amonyak), O3(Ozon), CH2O (Formaldehit), PM1 (Partikül seviyesi), PM2.5 (Partikül seviyesi), PM10 (Partikül seviyesi), VOC (Hava Kalite Değeri) gibi parametreleri sürekli kayıt altında tutulacak. Projenin devamında, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin belirleyeceği noktalara da Hava Kalite Ölçüm İstasyonu kurulacak. Buralardan elde edilen parametreler kullanılarak il genelinde yoğunluk haritaları çıkarılabilecek ve analizleri yapılabilecek.

Kaydedilen ölçüm değerleri üzerinde değişiklik yapılmadan Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Platformu'ndan (https://acikveri.balikesir.bel.tr/ ) vatandaşlar tarafından görüntülenebilecek.