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Balıkesir Büyükşehir kar ile mücadele timi göreve hazır

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı birimler teyakkuza geçirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve 10 ayrı ekipte konuşlanan kar ile mücadele timleri hazır kıta nöbete başladı. Meteorolojinin verdiği kar ihbarı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatıyla oluşturulan ekipler kara vakit geçirmeksizin müdahale edecek. 2 bin ton tuz kum karışımı stokuyla beraber 22 adet küreme-tuzlama aracı ile 7/24 göreve hazır bekletilen ekipler, 4 adet merkez şantiye ve 6 adet ilçe şantiye ekipleri (Bandırma, Gönen, Dursunbey, Sındırgı, İvrindi, Burhaniye) olmak üzere toplam 10 adet karla mücadele ekibiyle hazır tutuluyor. Oluşturulan ekipler 24 adet greyder, 12 adet kazıcı yükleyici, 13 adet yükleyici, 7 adet dozerle kar yağışına müdahale edecekler.

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