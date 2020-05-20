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Balıkesir Büyükşehir sahilleri yaza hazırlanıyor

Yaklaşan yaz sezonu için çalışmalarını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerde; kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmalarını sürdürüyor.

Sahiller sonrasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaz sezonu için düzenlenecek.


Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Türkiye'nin gözde tatil merkezilerini sınırlarında barındıran Balıkesir'in plajlarında, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sezon hazırlıkları başlatıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşan yaz sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için çalışmalara başlayan ekipler, öncelikle kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmalarını hızlandırdı.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek çalışmalarını sürdüren ekipler, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan sahillerin dışında ilçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunan alanlara da makine ve personel desteğinde bulunuyor.


Temizliği ve kalitesi kanıtlanmış 22 Mavi Bayraklı plajı ve toplamda 291 kilometrelik kıyı şeridiyle yerli turistlerin ilk tercihi olan Balıkesir sahillerinde kum eleme ve temizlik işlemleri bittiğinde Kovid-19 ile etkin mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda diğer çalışmalar da gerçekleştirilecek.

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