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Balıkesir Büyükşehir, şehrin dört bir yanında yolları yeniliyor

Balıkesir’in dört bir yanında yol yapım çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının başından bu yana; 93 bin ton yani 45,3 kilometre sıcak asfalt ile 178,4 kilometre sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi.

Balıkesir'in dört bir yanında yol yapım çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının başından bu yana; 93 bin ton yani 45,3 kilometre sıcak asfalt ile 178,4 kilometre sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi. Süren çalışmalarla dâhilinde ihtiyaç duyulan yollarda çalışmalar devam edecek.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Birçok ilçede; sıcak asfalt, sathi kaplama ile bakım-onarım işlemlerini aralıksız sürdüren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, biten çalışmaların hemen ardından bir başka bölgede çalışmalarını başlatıyor.


Asfaltlama çalışmaları sürüyor


Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının başından bu yana; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, Susurluk ve Sındırgı'da 93 bin ton yani 45,3 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi ve Marmara' da ise 178,4 kilometre sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, farklı ilçelerde de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Tarla ve zeytinlik yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor


Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da her yıl Mart ayında başlanan tarla ve zeytinlik yollarında; bakım-onarım ve yol genişletme çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, Savaştepe ile Susurluk'ta süren çalışmalarla çiftçiler; ekim, dikim ve hasat dönemlerinde daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar.

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