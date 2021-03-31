Balıkesir Büyükşehir'den 260 milyon TL'lik yatırım

Balıkesir'in her noktasında; temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehrin 20 ilçesinde aynı anda 260 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapıyor.

Bin 130 mahalleye hizmet

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ); içme suyu hattından kanalizasyon hattına, atık su arıtma tesislerinden içme suyu depolarının inşasına kadar Balıkesir'in bin 130 mahalleye hizmet götürüyor. BASKİ, 1 milyon 277 bin kişi kapasiteli 30 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet verirken devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42'ye kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltecek. Deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları da atan Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Bandırma ve Erdek'e dev yatırım

Bandırma Körfezi'nde; “Bandırma Entegre Su Projesi” yapım işi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Erdek'te kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma tesisi inşasına devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak, Erdek Körfezi kirlilikten kurtulacak, Marmara Denizi'ni kirleten unsurlar ortadan kaldırılacak.

Kesintisiz su

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan, kullanım ömrünü tamamladığı için sürekli arızalanarak su kesintilerine sebep olan merkez içme suyu hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon TL'lik yatırımla sil baştan inşa ediliyor. İki ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak, depreme dayanıklı, uzun ömürlü hat sayesinde; arızalar nedeniyle meydana gelebilecek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilecek, kesintisiz içme suyu sağlanacak.^