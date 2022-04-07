Balıkesir Büyükşehir'den ödüllü atık pil toplama kampanyası

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Temiz Çevre Temiz Gelecek' sloganıyla ödüllü atık pil toplama kampanyası başlattı. Tablet ve bisiklet gibi ödülleri kazanmak isteyenler 30 Kasım 2022 tarihine kadar toplama noktalarına pilleri ulaştırması gerekiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ‘Temiz Çevre Temiz Gelecek' sloganıyla atık pil toplama kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte stratejik planlar hazırlıyor. Pil atıklarının, insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülmez zararlara neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dere ıslahları, vahşi depolama ve metan gazının doğa salınımının engellenmesi gibi çevre sorunlarıyla dört koldan mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Pil toplama noktaları

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, topladıkları pilleri Balıkesir Merkezde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na, Burhaniye Büyükşehir Körfez Koordinasyon Merkezi'ne, Bandırma Büyükşehir Güney Marmara Koordinasyon Merkezi'ne 30 Kasım 2022 tarihine kadar ulaştırmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar; 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.

Kilograma göre ödül

Vatandaşlar topladıkları atık pil kilogramlarına göre ödüllendirilecek. 40 kilogram atık pil toplayan kumbara ve rulo satranç takımı, 60 kilogram atık pil toplayan reversi oyunu, 80 kilogram atık pil toplayan Mangala Oyunu, 100 kilogram atık pil toplayan Tablet ve 150 kilogram atık pil toplayan bisiklet ile ödüllendirilecek.