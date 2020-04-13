İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Büyükşehir'den sağlıkçılar için 4 ek sefer

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., şimdi de sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personeli için harekete geçti. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., İstasyon-Plevne ve Şehir Hastanesi güzergahında çalışan ve 17.30'da sona eren 46 GB numaralı hattın sefer sayısını artırdı. Hatta 20.00-21.00-22.00-23.00 olmak üzere 4 yeni sefer ilave edildi.


Vardiya değişim saatlerine göre ayarlandı. BTT, özellikle vardiya değişim saatlerine göre planlanan ek seferlerle sağlık çalışanlarının daha kolay ve hızlı ulaşım sağlamasının yanı sıra üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesini hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.