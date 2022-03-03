Balıkesir Büyükşehir'den şoförlere iletişim eğitimi

Vatandaşlarla yüz yüze etkileşim içinde olan şoförlerin daha kaliteli hizmet verebilmesi ve mesleğin yıpratıcı yönüyle daha iyi şekilde baş etmesi amaçlanarak 250 şoför eğitime katıldı.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek adına çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimlerine önem veriyor. Vatandaşlarla birebir temas halinde çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında görev yapan 250 şoföre “İletişimde Temel İhtiyaç ve Duyguları Tanıma Eğitimi” verildi. 20 ilçede 174 araçla, 950 hatta görev yapan şoförlerin; iletişim becerilerinin güçlendirilerek halkla kuracakları etkileşimin kalitesini artırmak, pandemi sonrasında duygu yönetimi, öfke kontrolü ile farklı kriz durumlarında müdahale becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alanında uzman eğitmen psikologlar tarafından gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı.

25'er kişilik gruplarda eğitim gören şoförlere “Ben, Diğeri, Biz” teması üzerinde durularak ekip çalışmasının önemi ve etkileri, farklı yaş gruplarıyla iletişimde algının ve yöntemlerin önemi, karşıdakini dinleme ve anlama, kendi duygularını tanıma ve ifade etme ile olumsuz duygularla başa çıkabilmeleri için büyük grup çalışması, canlandırma, oyun, anlatım ve soru-cevap yöntemleri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimlerin sonunda personele, eğitimlere katıldıklarından dolayı sertifikaları teslim edildi.