Balıkesir Büyükşehir'den Susurluk ve İvrindi'ye sıcak asfalt

Susurluk Çevreyolu ile Babaköy arasında, İvrindi Giriş Yolu'nda ve İvrindi Korucu Caddesi'nde sıcak asfalt işlemlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlemlerini aralıksız bir şekilde sürdürerek en kısa zamanda tamamlayacak.

20 ilçesinde ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarını aksatmadan gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte yol yapım işlemlerine hız verdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı tesislerde kendi ürettiği asfalt ile şehrin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Susurluk Çevreyolu ile Babaköy arasında, İvrindi Giriş Yolu'nda ve İvrindi Korucu Caddesi'nde çalışmalarını başlattı.

Tamamlandığında yenilerine başlanacak

Ekipler bir yandan; 6,75 metre genişliğinde bin 400 metre uzunluğundaki geliş gidiş toplam 2 bin 800 metre uzunluğundaki İvrindi Giriş Yolu'nda diğer yandan da 7 metre genişliğinde 750 metre uzunluğundaki İvrindi Korucu Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. 8,5 metre genişliğinde 5 bin 300 metre uzunluğundaki Susurluk Çevreyolu ile Babaköy arasındaki yolda da çalışmalarına devam eden ekipler; yolun 2 bin metresini tamamladı, kalan 3 bin 300 metrelik yolda işlemler devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan ilçelerde yeni asfaltlama çalışmalarını başlatacak.