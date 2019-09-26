Balıkesir Büyükşehir'den üniversitelilere aşure ikramı

Üniversitelilere, aşurelerini kazanın başına geçen protokol üyeleri ikram etti.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure hayrı gerçekleştirildi. Etkinliğe; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir de katılım gösterdi. Kazanın başına geçerek, aşureleri öğrencilere kendi elleriyle ikram eden protokol üyeleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ve “Ahilik Haftası” dolayısıyla birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.

“Gelecek sensin” ve “Kampüse hoş geldin” yazılı afişlerin yer aldığı aşure dağıtım alanında öğrenciler; birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldular.