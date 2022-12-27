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Balıkesir Büyükşehir'den, zabıtalara yönetmelik eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hem kendi personeline hem de 20 ilçe belediyesinde görev yapan zabıta müdürleri ve amirlerine yönelik “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklerin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Her alanda personelin eğitim ve niteliğine büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; hem kendi personeline hem de 20 ilçe belediyesinde görev yapan zabıta müdürleri ve amirlerine yönelik “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklerin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüş ve katkılarıyla hazırlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevlileri tarafından katılımcılara aktarıldı. Toplantıda hem yeni yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı hem de insan ve çevrenin her durumda korunabilmesi hakkındaki hassasiyetler vurgulandı.

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