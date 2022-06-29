Balıkesir Büyükşehir'in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık Belgesi'

İklim değişikliğine dirençli bir kent inşa etmek amacıyla göreve geldiği günden bu yana şehrin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehri geleceğe hazırlıyor. Uluslararası çevre platformlarında aktif olarak görev alan Başkan Yücel Yılmaz, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak çalışmaları çok daha ileri boyutlara taşıdı. Sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıkları içeren sözleşme ile Balıkesir, 2050'ye kadar karbonsuz bir kent haline gelecek.

Sıfır atık faaliyetleri ön plana çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi bu projede; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını uyguluyor. Dere ıslahlarından denizlerde hayalet ağ temizliğine, vahşi depolama alanlarının ıslahından jeotermal enerjiyle çalışan tesislerin inşasına, çöpten ve güneş enerjisinden elektrik üretilmesine kadar birçok alanda çalışan Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor.

Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; oluşan atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” projesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliğinde bulunan kriterleri yerine getirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşan tüm geri dönüştürülebilen atıkların (kağıt/karton, plastik, cam, metal) koridor ve ortak alanlarda konumlandırılan ikili toplama sistemi ile toplanması sağlanıyor. Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşüm atıkları, geçici depolama alanında biriktirilerek lisanslı firma aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu projede; öncelikle ana hizmet binası olmak üzere ek hizmet binaları, terminaller, liman, konservatuvar, BALMEK Kurs Merkezi dâhil tüm binalarda ilgili kriterler yerine getirerek 2022 yılı itibariyle 22 adet ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.