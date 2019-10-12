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Balıkesir Büyükşehir'in kursuna ünlü akını

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 4.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu ilk haftasını tamamladı. Toplamda iki hafta sürecek olan kursa katılanlar arasında ünlü oyuncular; Aslıhan Gürbüz ile Elvan Dişli de bulunuyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Burhaniye'de hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)'de, 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursu başladı. 7 Ekim'de başlayan kursa; 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 75 kişi katıldı. Kursun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, katılımcılara BAÇEM hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Sosyal medyada BAÇEM'den paylaşımlar yapıyorlar


BAÇEM'de yapılan çalışmalar ve üretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan kursiyerlere daha sonra tesis gezisi düzenlendi. İlk haftasını tamamlayan kursa katılanlar arasında ünlü oyuncular; Aslıhan Gürbüz ile Elvan Dişli de bulunuyor. Ünlü oyuncular, kurs kapsamında katıldıkları; dersler, geziler ve hasatlardan sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak, BAÇEM'in bilinirliliğine katkı sağlıyorlar.

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