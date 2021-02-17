Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Finalspor

haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Takımı, Bursa temsilcisi Finalspor ile Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Koç Arda Vekiloğlu yönetiminde hızlı yükselişini sürdüren yeşil-mavililer evinde oynadığı son 2 maçın 2 sini de kazanarak yakaladığı yükselişi Bursa'da da ivme kaybetmeden devam ettirmek istiyor. Balıkesir Büyükşehir'nin 18 maçlık karnesinde ligin 4. sırasında 11 galibiyet 7 mağlubiyet ile yer alırken, Finalspor ise 7 galibiyet 11 mağlubiyet ile ligde 12. sırada yer alıyor.

Finalspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Berkay Genç, “Evimizde kazandığımız 2 galibiyet ile üstümüzdeki ölü toprağından kurtulduğumuza inanıyorum. Her maçın önemi bizim için büyük. Sıkı çalışıyoruz ve hedefimiz olana sonuna kadar odaklanmış durumdayız. Finalspor maçını da kazanıp bundan sonra sıfır kayıpla şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz” dedi.

Bu maç TRTSpor 2 ekranlarında TV yayını kalitesinde maçı evinizden canlı olarak takip edebilecek.