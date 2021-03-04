Balıkesir Büyükşehir'in rakibi GCT Düzce

Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye deplasmanda pazar günü GCT Düzce ile karşılacak.

Bu hafta GCT Düzce deplasmanına çıkacak olan Büyükşehir Belediye yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye oynadığı 20 maçta 13 galibiyet 7 mağlubiyet ile 2.sırayı korurken, rakibi GCT Düzce 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile ligin 9. sırasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyede kaptan İsmail Çevik ve İbrahim Yıldırım ufak sakatlıkları nedeni ile bu maçta forma giyemeyecek isimler. Bu isimler haricinde eksik bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta Kurtdereli Spor Salonunda oynanan NG İstanbul Basket takımının potasına art arda gönderdiği üçlüklerle farkın kapanmasına izin vermeyen Ogün Sevinç Düzce maçı hakkında “Düzce takımı iyi savunma yapan bir rakip. Bunun bilincindeyiz. Fakat takım olarak konsantrasyonumuz çok yüksek. Her maça kazanma hırsı ve motivasyonu ile çıkıyoruz. Düzce'ye de iyi hazırlandık. Hedefimiz büyük. Bu maçta da maksimumumuzu sahaya yansıtıp, evimize galibiyet ile dönmek istiyoruz” değerlendirmelerinde bulundu. Pazar günü saat 14:00'da Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv Youtube kanalından naklen izlenebilecek.