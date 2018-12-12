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Balıkesir CHP'de istifa sesleri

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı. CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir'i karıştırdı. Akın'ın adaylıktan çekildiği iddiaları üzerine çok sayıda partili İl Başkanlığı önünde toplandı. CHP Gençlik Kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

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