Balıkesir, coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da gerçekleştirilen “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne katılarak, Balıkesir'in coğrafi işaretli 12 ürünü tanıttı. Büyük ilgi gören Balıkesir standını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en kapsamlı organizasyon olan “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” 19 Eylül Perşembe günü, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da kapılarını açtı. Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen zirvede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bir stant açtı.

Balıkesir standı büyük ilgi gördü

19-21 Eylül tarihleri arasında “Anadolu'dan Dünyaya” temasıyla ülkenin her yerinden coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı fuarda, 12 coğrafi işaretli ürünü bulunan Balıkesir'in standına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ankara Balıkesirliler Derneği üyeleri, bürokratlar, gastronomi uzmanları, ve birçok vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Ürünlerin tanıtımı yapıldı

Kuzey Ege Zeytinyağı, Ayvalık Zeytinyağı, Edremit Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzusu, Kapıdağ Mor Soğanı, Susurluk Tostu, Susurluk Ayranı, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Marmara Adası Mermeri'ni sergileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında gün boyu ürünlerin tanıtımı yapılarak, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Zirvede, stantlarda yapılan tanıtımların yanı sıra gün boyunca alanında uzman kişiler tarafından konferanslar gerçekleştirildi. Alanında dünyanın en iyisi etiketiyle basılmaya hak kazanan “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yazarları; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber de “Coğrafi İşaretlerde Türkiye Nasıl İlerlemeli” konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldılar.