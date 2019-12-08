İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.


Demokrat Parti Balıkesir İl Kongresi'nde mevcut başkan Tamer Alver, Işın Gümüşyay ve eski il başkanlarından Erol Taşkesen'in listeleri yarıştı. 146 delegenin oy kullandığı kongrede 70 oy alan Işın Gümüşyay yeni il başkanı olurken, Tamer Alver 55, Erol Taşkesen de 21 oy aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.