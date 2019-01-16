Balıkesir DSİ Spor'dan pasör takviyesi

Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, sezona İzmir Büyükşehir Belediye Sporda başlayan pasör Selin Yurtsever'i kadrosuna kattı.

1996 doğumlu 1.82 boyundaki oyuncu voleybola Bursa Büyükşehir Belediye Spor'da başladı. Yurtsever daha sonra kariyerine İlbank altyapısında devam etti. Genç oyuncu sırasıyla Rota Koleji, Salihli Belediyesi, Nilüfer Belediye Spor ardından tekrar Salihli ve Manisa Büyükşehir Belediye spor forması giydi.

DSİ Spor Kulübü Başkanı Rahmi Şahin, yaptığı açıklamada transferin hem oyuncu için hem de DSİ Spor için hayırlı olmasını diledi. Öte yandan Balıkesir DSİ Spor Başkanı Rahmi Şahin voleybol ve altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir DSİ Spor Rahmi Şahin, “Bölge müdürlüklerinde spor faaliyetleri DSİ'nin kültürü haline gelmiştir. Hemen her bölgemizde DSİ Spor ile ilgilenmekte ve kendi illerine ve Türkiye'ye lisansiyer düzeyde sporcular yetiştirmektedir. Sadece voleybol branşında, Eskişehir DSİ Sporda Kulübünde yetişen demir bilek lakaplı Neslihan Demir, Balıkesir DSİ Spor'da yetişen ve 2018 -2019 sezonunda Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu Vakıfbank'ta oynayan ve dünyanın en iyi smaçörü seçilen Ebrar Karakurt gibi sporcularımızla gururlanıyoruz. Bizler de Balıkesir DSİ Spor Kulübü yöneticileri olarak, yarınlarımızın teminatı ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece spor branşına değil aslında hayata hazırlıyoruz. Altyapı takımlarımızın antrenman uygulamalarında antrenman kuramına dayalı sistematik ve teknik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler antrenör kadrosu tarafından haftalık olarak değerlendirilmekte ve oyuncuların kısa –orta ve uzun vadeli programda ulaşabilecekleri hedefler belirlenip geleceğe yönelik ferdi vekulüp hedefleri şekillendirilmektedir” dedi.