Balıkesir ekonomisine can suyu

Balıkesir'in Bandırma ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında Balıkesir'in de yer aldığı 6 ilde 'Endüstri Bölgeleri' kurulması kararını imzalamasını yorumladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez Bandırma'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bandırma'da AK Parti İlçe Teşkilatı'na gelen Yılmaz'ı AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, kalabalık partili grup ve vatandaşlar karşıladı. Partide basın mensupları ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesiyle 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilerek cari açığın azaltılacağını söyledi.

Yılmaz, özel teşebbüs eliyle, 140 milyon euroluk yatırımla üretime başlayan SEKA Fabrikası'nın cari açığı yılda 150 milyon dolar azaltacağının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin kağıdının Balıkesir'de üretileceğini belirten Yücel Yılmaz, "Devletimizin aldığı bu karar çok özel bir karar. Ülkemizin cari açık verdiği bu alanda yerli üretimi arttırmak Balıkesir'imize nasip oldu. Bu tesisimiz hurda kağıttan, kağıt üretecek. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Bizim Türkiye'de üretmediğimiz bazı kimyasal maddelere yurt dışından alınarak çok ciddi paralar ödeniyor. 'Buralarda ben bu ürünleri üreteceğim' diyen ve 'bu işi sıfır atıkla yapacağım' diyenlere özel teşvikler ve imkanlar sunuluyor. Bunlardan biri de Balıkesir SEKA'nın faaliyete geçmesi. Biz oradaki fabrikanın bu kadar mükemmel bir yapıda olduğunu bilmiyorduk. Türkiye'de atık kağıt olarak toplanan ne varsa bunların hepsini çöplerden toplanan yerlerden alıyorlar. Kıymık haline geliyor. Bunlar bir şekilde hamura dönüştürülüyor. Sonrasında da Türkiye'de hiç üretimi olmayan bir katlama kağıt çeşidine dönüşüyor. Türkiye'de şu anda bu kağıdı üreten hiçbir yer yok. Yüzde yüz ithal ettiğimiz ama günlük hayatta çok kullandığımız ve 20 milyar dolarlık bir açığı kapatacak bir fabrika. Balıkesir için faydasını düşündüğünüzde fabrikada yaklaşık 500'e yakın istihdam olacak. İkincisi; günde 60-70 tır hammadde giriyor ve bir o kadar da çıkıyor. Bu sürdürülebilir bir lojistik işi var demek. Bu insanlar Balıkesir'den benzin alıp, orada yemek yiyecekler. Bizim Balıkesir'de kişi başına düşen vergide de artış olacak. Kendi hurdamızı, kendi çöpümüzü tekrar üretime sokuyoruz ve bunun için yurtdışına bir şey ödemiyoruz. Bunun için geç kalmış diyebiliriz, daha da sayısının artmasını ümit ediyoruz" dedi.