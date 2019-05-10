Balıkesir Emniyetinden Şehit ve Gazi Ailelerine iftar yemeği

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in ev sahipliğinde Polis Evinde düzenlenen iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğinde akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.

İftar yemeğinde masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle yakından ilgilenen ve bir konuşma gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek; "Ramazan ayınızı tebrik ederim. Dini vecibemizi yerine getirdiğimiz bu müstesna günde böylesine güzide bir gurupla toplulukla iftar yemeği yemenin mutluluğunu bizlere bahşettiğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle polis teşkilatımız içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını arttırmak, şehitlerimizin geride kalan yakınları ve gazilerimizle soframızı paylaşarak daima yanlarında olduğumuzu tekrar hatırlatmak amacıyla bir araya geldik. Saygılarımı sunuyorum, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin daima yanlarında olduklarını belirten Vali Yazıcı ise, iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Şehitlere olan borçların ne yapılırsa yapılsın ödenemeyeceğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Şehitlerin emanetlerini yaşatmak için bize düşen, vatanın bütünlüğünü, millet birlikteliğini korumaktır. Huzurlu olabilmenin yolu bu birliğimizi korumaktan geçmektedir. Şehit ailelerimizin ile gazilerimizin ve gazi yakınlarının devlet olarak da millet olarak da daima yanındayız. Şehit ve gazi aileleri bize milletimizin emanetleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin mukaddes hatıraları bizim en değerli varlıklarımızdandır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Baro Başkanı Avukat Erol Kayabay, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Şenol Küçüktaş,Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal ile şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.