İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir etine mezbahalarda korona denetimi

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan’ın koordinasyonunda devam eden denetimler kapsamında halkın güvenli gıdaya erişimini güvence altına almak için il genelinde mezbahalar denetlendi.

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın koordinasyonunda devam eden denetimler kapsamında halkın güvenli gıdaya erişimini güvence altına almak için il genelinde mezbahalar denetlendi.


Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında mezbahalar Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın koordinasyonunda aralıksız gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 Altın Kural'ın yer aldığı broşürler dağıtılarak, işletmelerin bu broşürleri asmaları ve broşürde yer alan kurallara uymaları istendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan'ın bizzat katıldığı mezbaha denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamda işletmede ki üretim sürecinin her aşamasında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. İl Müdürü Candan; yapmış olduğu mezbaha denetimleri sırasında personel sağlığına dikkat dilmesi, işletme içerisinde ulaşımı kolay olan yerlere dezenfektan koyulması, kullanılmayan ambalaj materyallerinin ve çöplerin düzenli periyotlarla işletmeden uzaklaştırılması, bıçak, tezgah servisi gibi ekipmanların materyali temizliğine dikkat edilmesi, çalışanların ellerini sık sık yıkamasının sağlanması, koruyucu kıyafet kullanılması ve işletmenin sık sık havalandırılması gibi hayati öneme sahip kuralları hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.