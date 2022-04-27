Balıkesir Gastronomi alanında marka şehir olacak

Gastronomi alanını turizmin lokomotif unsuru olarak gören Balıkesir yeni bir girişime daha imza attı. Ünlü şef Akkor'un kaleme aldığı Balıkesir Gastronomi Atlası adlı kitap satışa sunuldu. Farklı bir formatta yayınlanan kitabın tanıtım programı İstanbul'da düzenlenen iftar programında gerçekleştirildi.

Tanıtım programına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve davetliler katıldı.

Balıkesir Gastronomi Atlasının çok geniş kitlelere ulaşacak iyi bir tanıtım fırsatı oluşturacağını söyleyen Vali Şıldak, “Gastronomi İlimizin en güçlü turizm unsuru. Bu alanda yoğun bir atak başlattık. Büyükşehir Belediyemiz ve Odalarımızla beraber rasyonel çalışmalar yapıyoruz. Gelip geçici, günü kurtaracak çalışmalar yerine sürdürülebilir ve gerçekçi adımlar atıyoruz. Sadece tanıtım da yapmıyoruz. Projeler üretiyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Balıkesir'i güçlü bir turizm şehri haline getirmek için bunlar çok yerinde çalışmalar. Yol haritamızı belirledik, birlikte sağlam adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.