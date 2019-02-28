Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Edremitli gazeteciler ile bir araya geldi

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek “Sizler zor şartlarda görevinizi yapıyorsunuz. Mesleğin zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi temiz basından yanayız. Araştıran, sorgulayan ve gerçek kaynağından haberi aktaran gazetecilere çok ihtiyacımız var. Cemiyet olarak her zaman yanınızdayız” dedi. Toplantıda mesleki sorunlar, yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri de görüşüldü.